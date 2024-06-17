НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мультфильмы стали лидерами по кассовым сборам

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Фото: © кадр из мультфильма «Головоломка 2»

Вторая часть мультфильма от Pixar «Головоломка» стала лидером проката в странах СНГ, а британский мультфильм «10 жизней» занял второе место.

«Головоломку 2» не показывали в России и Белоруссии, но картина сумела занять лидирующие позиции с кассой 115 миллионов рублей в странах СНГ.

По сюжету второй части мультфильма, головной отдел мозга Райли внезапно подвергается капитальному ремонту. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, которые уже давно успешно руководят эмоциональными процессами, не знают, что и чувствовать, когда появляется некая Тревожность.

Второе место по кассовым сборам занял мультфильм «10 жизней», собравший с учетом России и Белоруссии 43,8 миллиона рублей. В мультфильме рассказано про кота, которому приходится побывать в шкуре других животных, чтобы начать ценить свою жизнь.

Оставшиеся три строчки в топ-5 лидеров проката занимают фильмы, которые уже несколько недель показывают в кино. Это «Непослушники», «Плохие парни до конца», «Майор Гром: Игра».

Еще по теме
Сериал дня: «Мастер и Маргарита» с Ковальчук
Российский и корейский хорроры сразятся в кинопрокате
Короткие и увлекательные: какие сериалы посмотреть в дороге
Стартовали съемки фильма «Батя 2. Дед»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
Российские магазины электроники остановили продажи
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
Обсуждение (0)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Самое обсуждаемое
49
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
31
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
26
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
26
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
25
Украинских солдат подсадили на энергетические напитки