Мультфильмы стали лидерами по кассовым сборам

Вторая часть мультфильма от Pixar «Головоломка» стала лидером проката в странах СНГ, а британский мультфильм «10 жизней» занял второе место.

«Головоломку 2» не показывали в России и Белоруссии, но картина сумела занять лидирующие позиции с кассой 115 миллионов рублей в странах СНГ.

По сюжету второй части мультфильма, головной отдел мозга Райли внезапно подвергается капитальному ремонту. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, которые уже давно успешно руководят эмоциональными процессами, не знают, что и чувствовать, когда появляется некая Тревожность.

Второе место по кассовым сборам занял мультфильм «10 жизней», собравший с учетом России и Белоруссии 43,8 миллиона рублей. В мультфильме рассказано про кота, которому приходится побывать в шкуре других животных, чтобы начать ценить свою жизнь.

Оставшиеся три строчки в топ-5 лидеров проката занимают фильмы, которые уже несколько недель показывают в кино. Это «Непослушники», «Плохие парни до конца», «Майор Гром: Игра».