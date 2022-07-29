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«Яндекс Карты» покажут 3D‑модели новостроек

Источник:
Sibnet.ru
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3D-модели строящихся зданий начали появляться в веб-версии «Яндекс Карт». Это позволяет увидеть, как изменится внешний вид города и доступность районов после завершения строительства.

Новая функция дает возможность детально ознакомиться с внешним видом еще незавершенных строений, предполагаемым размещением остановок общественного транспорта и парковок. А с помощью галереи фото можно заранее посмотреть вид из окна.

3D-макет на Яндекс Картах

Фото: © Sibnet.ru

Просмотреть здания можно в веб-версии «Карт». На начальном этапе добавлено всего пять жилых комплексов Москвы, в будущем появятся еще 20, и проект продолжит масштабироваться.

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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.