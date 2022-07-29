«Яндекс Карты» покажут 3D‑модели новостроек

3D-модели строящихся зданий начали появляться в веб-версии «Яндекс Карт». Это позволяет увидеть, как изменится внешний вид города и доступность районов после завершения строительства.

Новая функция дает возможность детально ознакомиться с внешним видом еще незавершенных строений, предполагаемым размещением остановок общественного транспорта и парковок. А с помощью галереи фото можно заранее посмотреть вид из окна.

Фото: © Sibnet.ru

Просмотреть здания можно в веб-версии «Карт». На начальном этапе добавлено всего пять жилых комплексов Москвы, в будущем появятся еще 20, и проект продолжит масштабироваться.