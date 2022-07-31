«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО

Концерн «Калашников» усовершенствовал автомат АК-12 на основе полученного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине опыта, сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.

«Опыт эксплуатации АК-12 в условиях реальных боевых действий – это отдельный вопрос. В марте 2022 года ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ) провело ряд совещаний по эксплуатации АК-12 в ходе специальной военной операции», — сказал ТАСС Лепин.

По его словам, «есть предложения по дальнейшему совершенствованию этого изделия, <...> прозвучали предложения исключить режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня, регулируемой щеки приклада». Опытный образец уже продемонстрировали представителям Минобороны.

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Автомат АК-12 имеет калибр 5,45 миллиметров. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

Также АК-12 оснащен высокоэффективным дульным тормозом-компенсатором (ДТК) с креплением байонетного типа, которое позволяет при необходимости быстро отсоединить ДТК и ставить приборы малошумной и беспламенной стрельбы.