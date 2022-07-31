НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО

Источник:
ТАСС
1302 1
Фото: © Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» усовершенствовал автомат АК-12 на основе полученного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине опыта, сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.

«Опыт эксплуатации АК-12 в условиях реальных боевых действий – это отдельный вопрос. В марте 2022 года ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ) провело ряд совещаний по эксплуатации АК-12 в ходе специальной военной операции», — сказал ТАСС Лепин.

По его словам, «есть предложения по дальнейшему совершенствованию этого изделия, <...> прозвучали предложения исключить режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня, регулируемой щеки приклада». Опытный образец уже продемонстрировали представителям Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамое необычное оружие спецназа

Автомат АК-12 имеет калибр 5,45 миллиметров. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

Также АК-12 оснащен высокоэффективным дульным тормозом-компенсатором (ДТК) с креплением байонетного типа, которое позволяет при необходимости быстро отсоединить ДТК и ставить приборы малошумной и беспламенной стрельбы.

Еще по теме
Генерал из США посчитал «Сармат» «чертовски хорошей ракетой»
Эрдоган заявил об интересе Путина к беспилотникам Bayraktar
ПВО России научилась эффективно бороться с HIMARS на Украине
Российские «Ясени» напугали НАТО
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские пираты взломали Diablo 2: Resurrected
Кремль заявил о невозможности поставлять больше газа в Европу
Самые красивые девушки России. ФОТО
Художник создал «бесконечную» картину
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
32
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
29
Спикер Госдумы назвал уехавших из страны россиян предателями
27
Дефицит электроники ожидается в России с началом осени
27
Российский флот установил господство в Азовском море
25
Прямая линия с Путиным пройдет не раньше сентября