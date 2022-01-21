Советские оружейники проявляли незаурядную фантазию. Особенно отличился ЦНИИточмаш, где создавалось оружие для КГБ, войсковой разведки и спецназа. Именно там 50 лет назад был разработан уникальный спецпатрон СП-3, а под него не имеющие аналогов бесшумный пистолет и стреляющий нож.

Опыт Второй мировой война показал, что разведчикам, действующим в тылу противника, жизненно необходимо специальное бесшумное оружие. Оно позволяет выполнять задачи незаметно. А незаметность для разведывательных подразделений — главное условие выживания. В случае обнаружения, они, как правило, погибают.

Поначалу этот вопрос решался за счет установки на штатные пистолеты и пистолеты-пулеметы приборов беспламенной и бесшумной стрельбы — глушителей, в просторечье.

В ЦНИИточмаш пошли по своему пути. Вместо того чтобы устанавливать на оружие прибор бесшумной и беспламенной стрельбы, сам ствол сделали частью глушителя.

Нестареющая классика

В 1967 году на вооружение был принят пистолет бесшумный ПБ. Его группа конструкторов под руководством Анатолия Дерягина разработала для вооружения армейских разведчиков и сотрудников КГБ СССР.

Несмотря на внешнее сходство и частичную унификацию с пистолетом Макарова (ПМ), ПБ — самостоятельная разработка. От ПМ пистолет заимствовал ударно-спусковой механизм и магазин. Использует он и штатные «пээмовские» патроны 9 на 18 миллиметров. Обычно для бесшумного оружия используются спецпатроны.

Несмотря на название ПБ все же издает небольшой звук. Но идентифицировать этот звук именно как выстрел может только профессионал со спецподготовкой. Военные любят этот пистолет за хорошую сбалансированность и надежность.

ПБ до сих пор остается на вооружении российской армии. Но, как выяснилось, спецам нужно и другое, более специализированное оружие.

Патрон замкнутого типа

Звук выстрела складывается из двух основных составляющих. Первая — ударная волна от пули, летящей быстрее скорости звука. Вторая — вырывающиеся из ствола пороховые газы.

В ЦНИИточмаш придумали, как убрать два этих фактора сразу. Первый решался довольно просто: пулей с дозвуковой скоростью. Для решения проблемы пороховых газов, которая обычно нивелировалась установкой глушителя, был найден нестандартный подход.

Советские конструкторы разработали патрон замкнутого цикла. Его фишка в том, что пулю из патрона выталкивают не пороховые газы, а новая деталь — поршень.

Эта деталь размещается между порохом и пулей. При выстреле газы давят на поршень, который в свою очередь придает ускорение пуле. После выхода пули поршень упирается на скосах дульца патронной гильзы и запирает пороховые газы. Избыточное давление постепенно стравливается через зазоры между поршнем и гильзой.

По принципу запирания порохового газа внутри гильзы были разработаны патроны серии патронов СП. В 1972 год был принят на вооружение уникальный патрон СП-3 и два не менее уникальных образца бесшумного оружия под него.

Неприметный убийца

В том же году на вооружение советской армии и КГБ СССР был принят малогабаритный специальный пистолет (МСП) «Гроза». Это оружие размером с ладонь разработано для скрытного применения спецслужбами и спецподразделениями.

МСП имеет два ствола — один над другим. В каждый из них заряжено по патрону, то есть без перезарядки можно сделать только два выстрела. Прицельная дальность пистолета — 25 метров, чего с лихвой хватало при проведении спецопераций.

Спецпатрон СП-3 обеспечивает бесшумную и беспламенную стрельбу. Это оружие практически не издает демаскирующих звуков, так как в нем нет движущихся частей.

Причем для конспирации пуля в СП-3 внешне полностью соответствует пуле от штатного патрона к автомату Калашникова калибра 7,62 на 39 миллиметров. Гильза тоже походила на автоматную. Так было задумано вводить в заблуждение противника.

Есть сведения, что «Гроза» применялся советским спецназом в ходе конфликта в Афганистане. Сейчас пистолет снят с вооружения.

И режет, и стреляет

Нож разведчика специальный НРС был также разработан под патрон СП-3 и принят на вооружение в 1972 году. Это один из самых необычных видов оружия в мире.

НРС — многофункциональное оружие. На обухе клинка у него есть пила по металлу. В ножны встроены кусачки, обжимка детонаторов и плоская отвертка. Но прежде всего НРС предназначен для ближнего боя. Им можно бить клинком, можно метать, а можно и ликвидировать противника выстрелом.

В рукоять НРС встроен ствол со спусковым механизмом. Ствол направлен в противоположную клинку сторону. Дальность стрельбы у ножа до 25 метров. На рукоятке ножа и гарде есть прицельное приспособление. Для перезарядки нужно вынуть ствол, вставить патрон и вернуть ствол на место.

Главным недостатком патрона СП-3 была его малая мощность. Но ему на смену в начале 1980-х годов пришел более совершенный и более мощный патрон СП-4. Под него было создано уже новое поколение бесшумного оружия — пистолет самозарядный специальный ПСС «Вул» и стреляющий нож НРС-2 «Взмах».