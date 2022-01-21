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«Гроза» и стреляющий нож: самое необычное оружие спецназа

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
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Стреляющий нож разведчика НРС
Стреляющий нож разведчика НРС
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0
Советские оружейники проявляли незаурядную фантазию. Особенно отличился ЦНИИточмаш, где создавалось оружие для КГБ, войсковой разведки и спецназа. Именно там 50 лет назад был разработан уникальный спецпатрон СП-3, а под него не имеющие аналогов бесшумный пистолет и стреляющий нож.

Опыт Второй мировой война показал, что разведчикам, действующим в тылу противника, жизненно необходимо специальное бесшумное оружие. Оно позволяет выполнять задачи незаметно. А незаметность для разведывательных подразделений — главное условие выживания. В случае обнаружения, они, как правило, погибают.

Поначалу этот вопрос решался за счет установки на штатные пистолеты и пистолеты-пулеметы приборов беспламенной и бесшумной стрельбы — глушителей, в просторечье.

В ЦНИИточмаш пошли по своему пути. Вместо того чтобы устанавливать на оружие прибор бесшумной и беспламенной стрельбы, сам ствол сделали частью глушителя.

Нестареющая классика

В 1967 году на вооружение был принят пистолет бесшумный ПБ. Его группа конструкторов под руководством Анатолия Дерягина разработала для вооружения армейских разведчиков и сотрудников КГБ СССР.

Несмотря на внешнее сходство и частичную унификацию с пистолетом Макарова (ПМ), ПБ — самостоятельная разработка. От ПМ пистолет заимствовал ударно-спусковой механизм и магазин. Использует он и штатные «пээмовские» патроны 9 на 18 миллиметров. Обычно для бесшумного оружия используются спецпатроны.

Пистолет бесшумный ПБ
Пистолет бесшумный ПБ
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Несмотря на название ПБ все же издает небольшой звук. Но идентифицировать этот звук именно как выстрел может только профессионал со спецподготовкой. Военные любят этот пистолет за хорошую сбалансированность и надежность.

ПБ до сих пор остается на вооружении российской армии. Но, как выяснилось, спецам нужно и другое, более специализированное оружие.

Патрон замкнутого типа

Звук выстрела складывается из двух основных составляющих. Первая — ударная волна от пули, летящей быстрее скорости звука. Вторая — вырывающиеся из ствола пороховые газы.

В ЦНИИточмаш придумали, как убрать два этих фактора сразу. Первый решался довольно просто: пулей с дозвуковой скоростью. Для решения проблемы пороховых газов, которая обычно нивелировалась установкой глушителя, был найден нестандартный подход.

Советские конструкторы разработали патрон замкнутого цикла. Его фишка в том, что пулю из патрона выталкивают не пороховые газы, а новая деталь — поршень.

Специальные патроны СП-3
Специальные патроны СП-3
Фото: Costas-1963 / CC BY-SA 4.0

Эта деталь размещается между порохом и пулей. При выстреле газы давят на поршень, который в свою очередь придает ускорение пуле. После выхода пули поршень упирается на скосах дульца патронной гильзы и запирает пороховые газы. Избыточное давление постепенно стравливается через зазоры между поршнем и гильзой.

По принципу запирания порохового газа внутри гильзы были разработаны патроны серии патронов СП. В 1972 год был принят на вооружение уникальный патрон СП-3 и два не менее уникальных образца бесшумного оружия под него.

Неприметный убийца

В том же году на вооружение советской армии и КГБ СССР был принят малогабаритный специальный пистолет (МСП) «Гроза». Это оружие размером с ладонь разработано для скрытного применения спецслужбами и спецподразделениями.

МСП имеет два ствола — один над другим. В каждый из них заряжено по патрону, то есть без перезарядки можно сделать только два выстрела. Прицельная дальность пистолета — 25 метров, чего с лихвой хватало при проведении спецопераций.

Малогабаритный специальный пистолет (МСП) «Гроза»
Малогабаритный специальный пистолет (МСП) «Гроза»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Спецпатрон СП-3 обеспечивает бесшумную и беспламенную стрельбу. Это оружие практически не издает демаскирующих звуков, так как в нем нет движущихся частей.

Причем для конспирации пуля в СП-3 внешне полностью соответствует пуле от штатного патрона к автомату Калашникова калибра 7,62 на 39 миллиметров. Гильза тоже походила на автоматную. Так было задумано вводить в заблуждение противника.

Есть сведения, что «Гроза» применялся советским спецназом в ходе конфликта в Афганистане. Сейчас пистолет снят с вооружения.

И режет, и стреляет

Нож разведчика специальный НРС был также разработан под патрон СП-3 и принят на вооружение в 1972 году. Это один из самых необычных видов оружия в мире.

НРС — многофункциональное оружие. На обухе клинка у него есть пила по металлу. В ножны встроены кусачки, обжимка детонаторов и плоская отвертка. Но прежде всего НРС предназначен для ближнего боя. Им можно бить клинком, можно метать, а можно и ликвидировать противника выстрелом.

Стреляющий нож НРС и его не стреляющий вариант НР
Стреляющий нож НРС (слева) и его не стреляющий вариант НР (справа)
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

В рукоять НРС встроен ствол со спусковым механизмом. Ствол направлен в противоположную клинку сторону. Дальность стрельбы у ножа до 25 метров. На рукоятке ножа и гарде есть прицельное приспособление. Для перезарядки нужно вынуть ствол, вставить патрон и вернуть ствол на место.

Главным недостатком патрона СП-3 была его малая мощность. Но ему на смену в начале 1980-х годов пришел более совершенный и более мощный патрон СП-4. Под него было создано уже новое поколение бесшумного оружия — пистолет самозарядный специальный ПСС «Вул» и стреляющий нож НРС-2 «Взмах».

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