Баскетболистка Грайнер не смогла встать в полный рост в суде

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер не смогла встать в полный рост в клетке во время допроса в суде. Судья отказалась выпустить спортсменку, но разрешила давать показания сидя.

Грайнер, выступающую за екатеринбургский УГМК, судят за контрабанду наркотиков. В ее багаже в аэропорту Шереметьево обнаружили вейп с гашишным маслом.

Защита просила судью провести допрос спортсменки вне клетки, так как у нее «болит шея», потому что ей «приходится пригибаться из-за высокого роста» — 2 метра 6 сантиметров. Судья отказалась, но позволила Грайнер давать показания сидя, сообщает РИА Новости.

Грайнер во время допроса отметила, что у нее не было умысла провозить багаж с наркотиками и совершать преступление. У нее есть разрешение на покупку медицинской марихуаны. «В США медицинской каннабис очень распространен. Многие спортсмены его используют», — добавила спортсменка.

Баскетболистку могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в США по обвинению в незаконной торговле оружием.