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Баскетболистка Грайнер не смогла встать в полный рост в суде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lorie Shaull / CC BY-SA 4.0

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер не смогла встать в полный рост в клетке во время допроса в суде. Судья отказалась выпустить спортсменку, но разрешила давать показания сидя.

Грайнер, выступающую за екатеринбургский УГМК, судят за контрабанду наркотиков. В ее багаже в аэропорту Шереметьево обнаружили вейп с гашишным маслом.

Защита просила судью провести допрос спортсменки вне клетки, так как у нее «болит шея», потому что ей «приходится пригибаться из-за высокого роста» — 2 метра 6 сантиметров. Судья отказалась, но позволила Грайнер давать показания сидя, сообщает РИА Новости.

Грайнер во время допроса отметила, что у нее не было умысла провозить багаж с наркотиками и совершать преступление. У нее есть разрешение на покупку медицинской марихуаны. «В США медицинской каннабис очень распространен. Многие спортсмены его используют», — добавила спортсменка.

Баскетболистку могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в США по обвинению в незаконной торговле оружием.

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Спорт #Летние виды #Громкое дело
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Топ комментариев

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

snoo

Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...

kygear

Надо перейти на 10% что бы сберечь дорогостоящее оборудование.

kygear

Лев Толстой сказал : Пора уже, наконец, всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей"?