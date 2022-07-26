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Россияне вновь заинтересовались тамагочи и «Тетрисом»

Источник:
ТАСС
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Игрушка тамагочи
Фото: © Tomasz Sienicki / CC BY-SA 3.0

Продажи игрушек тамагочи в первом полугодии 2022 года возросли больше чем в четыре раза, а «Тетрис» покупают чаще в полтора раза. Причинами возвращения популярности стали простота игрушек и ностальгия.

«Интерес россиян к таким ретроиграм, как тамагочи и "Тетрис", растет: в первом полугодии 2022 года их продажи на Wildberries в штуках увеличились на 338% и 54% год к году соответственно», — сообщает пресс-служба Wildberries.

Маркетплейс Ozon подтвердил рост продаж тамагочи и «Тетрисов» объяснив его простотой освоения игрушек детьми и ностальгией у взрослых. Родители покупают их не только детям, но и себе.

Параллельный импорт игр стартовал в России

Тамагочи — симулятор виртуального питомца, выполненный в виде брелока для ключей. Владельцу предстоит ухаживать за персонажем, кормить, развлекать и следить за его здоровьем на протяжении всей его виртуальной жизни.

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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©