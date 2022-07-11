Параллельный импорт игр стартовал в России

Интернет-магазины приступили к реализации коробочных версий компьютерных и консольных игр, чьи релизы были отменены в России из-за ситуации на Украине.

На маркетплейсах Wilberries и Ozon появилась возможность приобрести видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo, чьи релизы в России были заблокированы Sony в марте 2022 года. Продавцы интернет-магазинов ввозят игры по параллельному импорту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы онлайн-магазинов.

По данным Wildberries, россияне стали активнее приобретать дисковые версии игр. За первое полугодие продажи в денежном выражении выросли в 3,3 раза, а в количественном в 2,7. Самыми популярными видеоиграми стали GTA 5, Cyberpunk 2077 и Elden Ring для PS4 и Assassin’s Creed IV, Nail’d и Sacred 3 для ПК.

В Ozon подтвердили рост продаж коробочных версий видеоигр. Самыми популярными на площадке стали Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West для PS5 и Animal Crossing: New Horizons для Nintendo Switch.

Павел Голубев, руководитель компании-разработчика ПО для автоматизации работы в киберспортивных клубах отметил, что ПК-геймеры находят способы обхода блокировок. Игроки используют VPN, пополняют Steam валютой Казахстана или переходят на торренты. По его мнению, пострадали, прежде всего, владельцы бездисковых консолей, чьи разработчики заблокировали возможность покупки игр.

«Неприятно, но если вы не хардкорный геймер, который с особым трепетом относится к своему аккаунту, то эта блокировка тоже обходится. Но если взять, например, посетителей компьютерных клубов, почти весь топ которых состоит из бесплатных игр, то эти ребята вообще вряд ли заметили какие-то изменения», — сообщил Голубев.

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Игровые платформы отключили возможность приобретения игр в фирменных магазинах для российских пользователей после начала спецоперации на Украине. Например, в PS Store и Xbox покупка невозможна, а в Steam не принимаются карты отечественных банков.

Игроки массово ищут способы обхода блокировок, приобретают аккаунты с играми, либо используют альтернативные методы пополнения баланса.