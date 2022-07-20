«Википедия» получила «черную метку»

Роскомнадзор ввел меры понуждения в отношении организации Wikimedia Foundation, владеющей «Википедией». Теперь поисковые системы в России будут помечать популярный сайт, как нарушителя российских законов.

«В связи с невыполнением обязанности по удалению противоправной информации принято решение о принятии меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Поисковики должны будут маркировать любые ссылки на сайт, пока «Википедия» не устранит нарушения, отмечает регулятор. Подобные меры уже действуют в отношении ресурсов Google и сервиса трансляций Twitch.

В марте этого года Роскомнадзор уже предупреждал «Википедию» о возможной блокировке из-за публикации материалов, которые, как посчитали в ведомстве, содержат фейки о российской армии.