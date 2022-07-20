НАВЕРХ

Карлсен отказался играть с россиянином за шахматную корону

Источник:
Sibnet.ru
163 1
Фото: Vysotsky / CC BY-SA 4.0

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался играть в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам», — приводит слова норвежца портал chess24.com.

Карлсен уточнил, что уже встретился с руководством Международной шахматной федерации и уведомил их о своем решении. По его словам, представители федерации озвучили ряд встречных предложений, однако в итоге его решение осталось в силе.

Непомнящий получил право сыграть в матче за мировую шахматную корону, который пройдет в 2023 году, после победы на турнире претендентов в Мадриде. Карлсен уже четыре раза успешно защищал титул чемпиона мира, в последнем матче за корону он разгромил Непомнящего.

Из-за отказа Карлсена россиянину теперь предстоит побороться за чемпионский титул с шахматистом, ставшим вторым на турнире претендентов — китайцем Дин Лижэнем.

Еще по теме
Прыгунья с шестом на чемпионате Москвы превзошла мировой рекорд сезона
«Стрижи» и «Русь» покажут фигуры пилотажа на авиашоу в Мочище
Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг‑аут
Самый массовый северный заплыв прошел в Красноярском крае
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Alhazred

Что же ты фрайер сдал назад? )))

-Керя-

Что лучше когда доллар стоит 96 копеек или 80 рублей...

userkc

считаю опасно вмешиваться в небесную механику, изменение орбиты может изменить орбиты других астероидов,...

М. Алейников

Не понятно почему наш бюджет привязан к валюте? А Европа и Америка без этого обходятся.