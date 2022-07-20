Карлсен отказался играть с россиянином за шахматную корону

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался играть в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам», — приводит слова норвежца портал chess24.com.

Карлсен уточнил, что уже встретился с руководством Международной шахматной федерации и уведомил их о своем решении. По его словам, представители федерации озвучили ряд встречных предложений, однако в итоге его решение осталось в силе.

Непомнящий получил право сыграть в матче за мировую шахматную корону, который пройдет в 2023 году, после победы на турнире претендентов в Мадриде. Карлсен уже четыре раза успешно защищал титул чемпиона мира, в последнем матче за корону он разгромил Непомнящего.

Из-за отказа Карлсена россиянину теперь предстоит побороться за чемпионский титул с шахматистом, ставшим вторым на турнире претендентов — китайцем Дин Лижэнем.