Прыгунья с шестом на чемпионате Москвы превзошла мировой рекорд сезона

Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате Москвы, она прыгнула выше, чем победительница чемпионата мира по легкой атлетике в США.

Сидорова преодолела высоту в 4,86 метра, что стало лучшим результатом сезона в мире. Накануне на чемпионате мира в США победу одержала легкоатлетка Кэти Нажотт. Она покорила высоту на 1 сантиметр ниже результата Сидоровой — 4,85 метр.



Сидоровой 31 год, на Олимпийских играх в Токио она завоевала серебро, уступив Наджотт. Также на счету россиянки победа на чемпионате мира 2019 года и чемпионате Европы 2014 года. На европейских первенствах в помещении она дважды становилась чемпионкой.

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах, включая чемпионат мира в Юджине. До этого россияне из-за допингового скандала с 2015 года имели право выступать в нейтральном статусе. Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 24 июля.