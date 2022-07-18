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Биометрия становится добровольно-принудительной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Взять кредит или открыть банковский вклад через мобильное приложение станет невозможно, если не пройти идентификацию с биометрическими данными. Такую меру вводит Центробанк для всех новых клиентов всех российских банков. Зачем это нужно и чем нововведение грозит банкам и пользователям?

Закон о создании государственной Единой биометрической системы был принят в конце 2021 года с целью повышения доступности государственных услуг. Сейчас в проекте документа ЦБ «О критерии для мобильных приложений банков…» говорится, что банки смогут выдавать кредиты и открывать вклады через свое приложение только если это приложение будет регистрировать новых клиентов при помощи биометрической идентификации.

Предположительно, новые нормы начнут действовать уже с августа 2022 года. 

В настоящее время основная часть вкладов и заметная доля кредитов оформляются именно через мобильные приложения. Регистрация в них обычно происходит через банковскую карту и номер телефона пользователя. 

«Фактически банкам поставлен ультиматум — обеспечить идентификацию в мобильном приложении через Единую биометрическую систему или прекратить выдавать с его помощью кредиты», — оценил новое требование источник «Коммерсанта». 

Эксперты прогнозируют, что в итоге кредитным учреждениям действительно придется доработать мобильные приложения, включив в них биометрическую идентификацию, чтобы не лишаться возможности проводить основные операции с физическими лицами через самый популярный канал.

Чем это грозит

Подключение к Единой биометрической системы потребует от каждого банка дополнительных расходов — не менее 10-15 миллионов рублей на соответствующую доработку приложений, предупредила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Новое требование должно мотивировать пользователей сдавать биометрию и позволить быстро нарастить банк данных, одновременно закрыв несанкционированный доступ к банковским мобильным приложениям для злоумышленников. 

Однако опыт государственной системы уже показал, что граждане категорически не хотят сдавать биометрию. Так, на сегодня в единой биометрической системе зарегистрировано всего 236 тысяч пользователей, хотя она заработала еще в декабре 2021 года. 

Сразу после запуска власти подчеркнули, что участие граждан в сдаче биометрических данных полностью добровольное. После изменений можно будет говорить о фактически принудительно-добровольном сборе биометрии. 

Но, как прогнозируют банкиры, клиенты могут просто отказаться от мобильных приложений и перейти на посещение офисов банков для оформления кредитов и вкладов. И в итоге банкам придется потратить немалые средства впустую.

Более того, до конца 2022 года Минцифры планирует перенести ранее собранные данные биометрии клиентов коммерческих систем в государственную Единую биометрическую систему для обработки в одном месте.

Участники рынка отмечают, что с безопасностью данных в единой биометрической системе не все гладко. В частности, президент InfoWatch Наталья Касперская ранее советовала россиянам не сдавать биометрию, так как пока у экспертов нет понимания, насколько хорошо защищены такие данные.

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