NVIDIA снизит цены на видеокарты последнего поколения. Подешевеют в рознице RTX 3080 и более дорогие модели.

Источники портала Benchlife сообщили, что в ближайшее время стоит ожидать снижения розничной цены на видеокарты Nvidia GeForce RTX 3090, RTX 3080 Ti и RTX 3080. Портал Videocardz подтвердил эту информацию и сообщил, что некоторые ритейлеры уже снизили цены.

Ожидается, что цена RTX 3090 Ti упадет на 25% до 1,5 тысячи долларов (около 85 тысяч рублей), GeForce RTX 3090 подешевеет на 200 долларов до 1,3 тысячи долларов (76 тысяч рублей). Карты RTX 3080 Ti и RTX 3080 на 12 ГБ будут стоить 1,1 тысячи 800 долларов соответственно (около 64 и 47 тысяч рублей).

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