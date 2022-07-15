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NVIDIA снизит цены на видеокарты

Источник:
Sibnet.ru
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Видеокарта Geforce RTX
Фото: © Javier Esteban / Unsplash License

NVIDIA снизит цены на видеокарты последнего поколения. Подешевеют в рознице RTX 3080 и более дорогие модели.

Источники портала Benchlife сообщили, что в ближайшее время стоит ожидать снижения розничной цены на видеокарты Nvidia GeForce RTX 3090, RTX 3080 Ti и RTX 3080. Портал Videocardz подтвердил эту информацию и сообщил, что некоторые ритейлеры уже снизили цены.

Ожидается, что цена RTX 3090 Ti упадет на 25% до 1,5 тысячи долларов (около 85 тысяч рублей), GeForce RTX 3090 подешевеет на 200 долларов до 1,3 тысячи долларов (76 тысяч рублей). Карты RTX 3080 Ti и RTX 3080 на 12 ГБ будут стоить 1,1 тысячи 800 долларов соответственно (около 64 и 47 тысяч рублей).

Облачный гейминг появился на телевизорах Samsung

Кризис полупроводников и популярность майнинга ранее привели к подорожанию видеокарт. Графические ускорители старых и новых поколений всех производителей колеблются цене, что усложняет их приобретение геймерами по всему миру.

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Топ комментариев

М. Алейников

Зарплаты то собираются платить нормальные? Или опять только за еду работать?

Asd10

Пехота с громадные опытом драпа очень нужна. Чувствуешь ускорение сдачи городов? К чему бы это?))

Asd10

Стратех!!! Иди к зеленскому в советники. Там в долларах будешь получать.

frenchman

Сибнет, а что ты не хочешь написать статейку, какие у вас там люди работали и работают? ДЕЛО БЫВШЕГО...