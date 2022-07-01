Облачный гейминг появился на телевизорах Samsung

Samsung запустил сервис Gaming Hub на телевизорах серии QLED-телевизоров Neo выпуска и мониторах Smart Monitor 2022 года. Он позволяет запускать игры Xbox, NVIDIA GeForce Now, Google Stadia и Utomik без наличия соответствующих консолей или ПК.

Платформа Gaming Hub объединит платные и бесплатные сервисы облачного гейминга. Сотрудничество с Xbox даст возможность запускать консольные и компьютерные игры на телевизоре по подписке Xbox Game Pass Ultimate, сообщает портал SamMobile, обнаруживший активацию новой возможности.

Геймерам доступны все библиотеки NVIDIA GeForce Now, Google Stadia и Utomik, а в будущем планируется подключение Amazon Luna. Помимо игр, есть возможность запуска стриминговых сервисов Twitch, YouTube и Spotify.

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Облачный гейминг пока доступен только в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Бразилии и Южной Корее. О расширении списка поддерживаемых устройств и доступности в других регионах пока не сообщается.