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Ласицкине отказалась смотреть ЧМ в США без участия россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что не будет следить за соревнованиями чемпионата мира по легкой атлетике, так как это будет пагубно для ее психологического здоровья.

Чемпионат мира стартует 15 июля в Юджине (США). Совет Всемирной легкоатлетической ассоциация (World Athletics) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Я не смогу на это смотреть, это будет пагубно для моего психологического здоровья. Тема для меня очень болезненная», — цитирует РИА Новости спортсменку.

В четверг Ласицкене одержала победу на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике "Гран-при Московской области". Она взяла планку на высоте 1,95 метра, что стало лучшим результатом сезона в России. В ранге победительницы спортсменка сделала три неудачные попытки на высоте 2 метра.

В 2021 году единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, в пятый раз одержала победу в финале Бриллиантовой лиги и вошла в тройку лучших легкоатлеток года в Европе.

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