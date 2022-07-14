Александр Радулов прокомментировал контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Александр Радулов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом», сообщается на сайте клуба. Хоккеист для этого вернулся в Россию из НХЛ, где играл за «Даллас Старз».

«Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение "Ак Барса", потому что это отличный клуб, где все на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи, и мне всегда было приятно играть в Казани», — цитирует пресс-служба «Ак Барса» Радулова.

Хоккеист пообещал, что будет отдаваться игре на 120% и сделает все от него зависящее для побед команды.

Александру Радулову 35 лет, он уроженец Нижнего Тагила. Спортсмен начинал карьеру в 16 лет в системе московского «Динамо». С 2004 по 2006 год выступал в команде канадской юниорской лиги QMJHL «Квебек Ремпартс». В 2006-2008 годах — в НХЛ в составе «Нэшвилл Предаторз» и в команде АХЛ «Милуоки Эдмиралс».

В России нападающий играл за клубы «Салават Юлаев» и ЦСКА. В 2016 году вернулся в НХЛ, заключив однолетний контракт с «Монреаль Канадиенс». С 2017 по 2022 годы играл за «Даллас Старз».