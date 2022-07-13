Эксперт предупредил об опасности ботов в Telegram

Чат-боты Telegram могут быть использованы мошенниками для получения конфиденциальной информации. Злоумышленники применяют в них методы социальной инженерии и фишинга.

«С точки зрения передачи информации чат-бот — такой же механизм взаимодействия с пользователем, как форма заполнения данных на сайте. В этой сфере, как и в любой другой, есть мошенники, которые пытаются нажиться на пользователях», — сказал «Газете.Ru» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Он отметил, что всегда стоит анализировать характер запрашиваемой ботом информации. В норме он не должен пользоваться приемами мошенников и пытаться получить данные банковской карты, паспорта или другую конфиденциальную информацию.

Пять неочевидных возможностей Telegram

Чат-боты используются в Telegram для различных целей. Например, службы поддержки сервисов через ботов проводят предварительный опрос перед соединением с оператором. Существуют боты для поиска изображений, музыки, книг или даже просмотра фильмов прямо в мессенджере.

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