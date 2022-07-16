Nokia выпустила смартфон со встроенными беспроводными наушниками

HMD Global анонсировала смартфон Nokia 5710 XpressAudio со специальным отсеком в корпусе для хранения и зарядки фирменных беспроводных наушников.

Отсек, заменяющий кейс, находится в верхней части телефона за сдвижной крышкой, сообщается на сайте HMD Global. Сами наушники поставляются в комплекте с устройством.

Наушников хватает на четыре часа прослушивания музыки или два часа работы в режиме разговора. Зарядка происходит во время хранения в отсеке аналогично классическим устройствам с кейсом.

Nokia 5710 XpressAudio представляет собой кнопочный телефон небольшим 2,4-дюймовым дисплеем. Помимо наушников, еще одной его отличительной способностью станет наличие беспроводного FM-тюнера — обычно для его работы требуется подключение проводных наушников.