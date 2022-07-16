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Nokia выпустила смартфон со встроенными беспроводными наушниками

Источник:
Sibnet.ru
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Nokia 5710 XpressAudio от HMD
Фото: © HMD

HMD Global анонсировала смартфон Nokia 5710 XpressAudio со специальным отсеком в корпусе для хранения и зарядки фирменных беспроводных наушников.

Отсек, заменяющий кейс, находится в верхней части телефона за сдвижной крышкой, сообщается на сайте HMD Global. Сами наушники поставляются в комплекте с устройством.

Наушников хватает на четыре часа прослушивания музыки или два часа работы в режиме разговора. Зарядка происходит во время хранения в отсеке аналогично классическим устройствам с кейсом.

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Nokia 5710 XpressAudio представляет собой кнопочный телефон небольшим 2,4-дюймовым дисплеем. Помимо наушников, еще одной его отличительной способностью станет наличие беспроводного FM-тюнера — обычно для его работы требуется подключение проводных наушников.

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Топ комментариев

Asd10

Пехота с громадные опытом драпа очень нужна. Чувствуешь ускорение сдачи городов? К чему бы это?))

Asd10

Стратех!!! Иди к зеленскому в советники. Там в долларах будешь получать.

Asd10

Извини, сразу и не заметил, что ты и Бахмут сдал. Ну а впрочем, чего, действительно, упираться здесь,...

Asd10

С чьей стороны? Это ваще ты или у тебя ник украли???))