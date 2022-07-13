НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi добавила возможность трансляции между своими устройствами

Источник:
Sibnet.ru
408 0

Xiaomi анонсировала функцию Xiaomi Miaoxiang Center, позволяющую транслировать аудио и видео между разными устройствами производителя. Например, можно передавать ролики со смартфона на телевизор или планшет.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал в китайской социальной сети ролик с демонстрацией функции трансляции Xiaomi Miaoxiang Center. Она позволяет перенести воспроизведение на любые поддерживающие устройства компании: смартфоны, планшеты, смарт-ТВ или умные колонки.

Xiaomi Mi Miaoxiang Center помимо прямой трансляции позволит синхронизировать и объединять экраны устройств.

Xiaomi Miaoxiang Center станет неотъемлемой частью прошивки MIUI 13, доступной на данный момент только в Китае.

Функция  уже присутствует на смартфонах Xiaomi 12S, Xiaomi 12, Xiaomi Mi MIX 4, Redmi K50, Redmi K40S и планшетах Xiaomi Mi Pad 5.   В будущем список поддерживаемых устройств расширится.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
RuStore назвал самое популярное приложение
Microsoft напомнила о прекращении поддержки Windows 8.1
Windows 98 установили на консоли Xbox
Sibnet.ru запустил магазин приложений для Android
смотреть все
Хайтек #Софт #Фишки Xiaomi
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
3089
2
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
2292
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
2434
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
5129
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
3917
0
Как выбрать
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
28.06.22, 13:57
3107
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
4986
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
11034
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
11003
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
15444
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Найдена самая эффективная поза для достижения женского оргазма
Участники «Голоса» потеряют популярность после шоу
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

seNkabb

"Врачи обратили внимание, что большинство заболевших обезьяньей оспой — взрослые мужчины нетрадиционной...

GammiPluh

Ну и хорошо же что поможет, беспилотников нам очень не хватает чтобы РСЗО выщелкивать в тылу

mosquito__2010

Джейк Салливан, прошу любить и жаловать. В целом же источниками фейков являются США и Великобритания...

Asd10

У меня проблема с кроссвордом, братан... Не подскажешь, вертизад отползающий как называется??