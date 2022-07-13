Xiaomi добавила возможность трансляции между своими устройствами

Xiaomi анонсировала функцию Xiaomi Miaoxiang Center, позволяющую транслировать аудио и видео между разными устройствами производителя. Например, можно передавать ролики со смартфона на телевизор или планшет.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал в китайской социальной сети ролик с демонстрацией функции трансляции Xiaomi Miaoxiang Center. Она позволяет перенести воспроизведение на любые поддерживающие устройства компании: смартфоны, планшеты, смарт-ТВ или умные колонки.

Xiaomi Mi Miaoxiang Center помимо прямой трансляции позволит синхронизировать и объединять экраны устройств.

Xiaomi Miaoxiang Center станет неотъемлемой частью прошивки MIUI 13, доступной на данный момент только в Китае.

Функция уже присутствует на смартфонах Xiaomi 12S, Xiaomi 12, Xiaomi Mi MIX 4, Redmi K50, Redmi K40S и планшетах Xiaomi Mi Pad 5. В будущем список поддерживаемых устройств расширится.