Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на средние и длинные дистанции британец Мохамед Фара признался, что в возрасте девяти лет его незаконно привезли торговцы людьми в королевство по поддельным документам.

Он рассказал, что его настоящее имя не Мо Фара, а Хуссейн Абди Кахин, и его родители никогда не жили в Соединенном Королевстве.

«Когда мне было четыре года, мой отец погиб во время гражданской войны, нашу семью разбросало по разным местам, меня разлучили с матерью и нелегально привезли в Соединенное Королевство под именем другого ребенка, которого звали Мохамед Фара», — заявил легкоатлет в интервью вещательной корпорации ВВС.

По словам спортсмена, после гибели отца он несколько лет находился на попечении родных в Джибути и не видел матери и сестер, которые до сих пор живут в непризнанном Сомалиленде. В 1992 году женщина, с которой он раньше никогда не встречался, привезла его в Лондон, пообещав, что он будет жить у родственников в Великобритании.

Вместо этого мальчик следующие несколько лет присматривал за ее детьми, выполнял работу по дому и не имел возможности посещать школу. Учиться он пошел только в 12 лет, по-прежнему почти не зная английского языка.

Учителю физкультуры он рассказал свою историю, после чего социальные службы нашли для него приемную семью. Тот же учитель помог ему получить британское гражданство в 2000 году.

Прославившись, Фара говорил в интервью, что он сын живущих в Великобритании сомалийских иммигрантов. Спортсмен объясняет это тем, что долго блокировал болезненные воспоминания о детстве, но теперь хочет привлечь внимание общества к проблеме торговли людьми - намного более распространенной, чем кажется.

Тот факт, что Фара въехал в Великобританию и получил гражданство по поддельным документам, может быть основанием для лишения британского паспорта. Но, по словам юриста Алана Бриддока, МВД королевства едва ли примет такое решение, поскольку будущий атлет был жертвой торговли людьми.

В 2016 году Фара стал первым британским легкоатлетом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на Олимпийских играх. Он также является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы в беге на 5 км и 10 км. За заслуги перед спортом он был награжден орденом Британской империи и посвящен в рыцари.