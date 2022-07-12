Шансы россиян участвовать в Олимпиаде‑2024 назвали маловероятными

Российские и белорусские спортсмены вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за отстранения от международных соревнованийпоэтому они не смогут пройти квалификацию, сказал бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член МОК Крейг Риди.



«Боюсь, придется принимать решение о том, что делать с каждой из этих двух стран. И я предполагаю, что общее мнение будет заключаться в том, что они не должны отбираться на Игры. Думаю, что большинство сейчас пытаются понять, как мы могли бы добиться некоторой степени представительства этих стран. На данный момент нет четкого способа сделать это. Поэтому поддерживается статус-кво», — сказал The Guardian Риди.



МОК в конце февраля рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования из-за событий на Украине. Большинство федераций последовали этим рекомендациям. В Олимпийском комитете России рекомендации МОК назвали грубым нарушением принципов международного олимпийского движения.



По словам Риди, проблема в том, что сейчас, примерно за два года до Игр в Париже, начинается квалификационный период, официально установленный международными федерациями и МОК.

«Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по четкой инструкции не приглашать россиян и белорусов для участия в своих соревнованиях. Поэтому на первый взгляд маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трех видах спорта, которые действовали иначе. И смогут ли даже они квалифицироваться? Я не уверен», — отметил Риди.



