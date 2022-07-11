Чемпиона ОИ исключили из ФФК Украины за роль в шоу Навки

Олимпийский чемпион Альбервилля-1992 Виктор Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Татьяны Навки. Также Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил Петренко.

Петренко исполняет роль отца Настеньки, главной героини спектакля «Аленький цветочек», которую играет в июле олимпийская чемпионка Камила Валиева.

«В президиум Федерации фигурного катания Украины поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как к человеку и спортсмену», – заявили в федерации. Петренко занимал в организации пост вице-президента.

Российские фигуристы и олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Илья Авербух, тренер Татьяна Тарасова и другие поддержали Петренко.