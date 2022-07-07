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Российские разработчики представили уникальный беспилотник

Источник:
Sibnet.ru
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Российские разработчики представили беспилотный летательный аппарат Hi-Fly S700. В отличие от большинства западных аналогов отечественный беспилотник подходит для использования в городских условиях.

Сотрудники инновационного центра «Бирюч» представили на промышленной выставке «Иннопром-2022» беспилотник Hi-Fly S700. Он подходит для транспортировки людей и грузов, а благодаря тихой работе двигателей может быть использован в городах.

Разработка ведется в двух направлениях — пассажирском и грузовом. Максимальная скорость летательного аппарата до 100 километров в час, аккумулятора хватает на 20-25 минут полета, чего достаточно для преодоления расстояния в 20 километров.

Создатели собираются увеличить запас хода и емкость батарей Hi-Fly S700. По их мнению, распространение изобретения даст возможность реализовать идею экологичного проживания в 40-60 километрах от больших городов, а коптер позволит быстро и безопасно добираться на работу.

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Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Gunja

Ааа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...

Gunja

Господин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...

Светлана Семикина

А не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".