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Разработаны устойчивые к экстремальным условиям аккумуляторы

Источник:
Sibnet.ru
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Испытание аккумулятора в холодильнике
Фото: © UC San Diego Jacobs School of Engineering

Американские ученые разработали литийсерные аккумуляторы, отличающиеся экологичностью, высокой емкостью и устойчивостью к экстремально холодным и жарким условиям. 

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего испытали новый тип аккумуляторов с использованием серы вместо кобальта и инновационного электролита со слабыми ионными связями, сообщается на сайте учреждения. 

Новинка продемонстрировала сохранение 87,5% емкости при охлаждении до 40 градусов Цельсия, а при нагреве до +50 — 115,9%. Кулоновская эффективность батарей составила 98%, то есть аккумулятор отдает практически весь полученный от зарядного устройства ток потребителю.

Руководитель разработки, профессор наноинженерии в Инженерной школе Калифорнийского университета в Сан-Диего Джейкобс Чжэн Чен считает, что новинка имеет потенциал применения в электромобилях. 

Такие аккумуляторы, по мнению Чена, смогут расширить температурный диапазон их применения и распространить на жаркие и холодные страны, обеспечивая при этом высокий уровень экологичности и долговечность.

Новые батареи могут проходить большее количество циклов заряд-разряд, чем современные литиево-кобальтовые аккумуляторы, что делает их использование более экономичным.

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В ближайшее время ученые планируют разработать более емкие аккумуляторы, расширить диапазон температур и перейти к созданию коммерчески выгодных образцов.

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