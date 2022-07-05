Американские ученые разработали литийсерные аккумуляторы, отличающиеся экологичностью, высокой емкостью и устойчивостью к экстремально холодным и жарким условиям.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего испытали новый тип аккумуляторов с использованием серы вместо кобальта и инновационного электролита со слабыми ионными связями, сообщается на сайте учреждения.

Новинка продемонстрировала сохранение 87,5% емкости при охлаждении до 40 градусов Цельсия, а при нагреве до +50 — 115,9%. Кулоновская эффективность батарей составила 98%, то есть аккумулятор отдает практически весь полученный от зарядного устройства ток потребителю.

Руководитель разработки, профессор наноинженерии в Инженерной школе Калифорнийского университета в Сан-Диего Джейкобс Чжэн Чен считает, что новинка имеет потенциал применения в электромобилях.

Такие аккумуляторы, по мнению Чена, смогут расширить температурный диапазон их применения и распространить на жаркие и холодные страны, обеспечивая при этом высокий уровень экологичности и долговечность.

Новые батареи могут проходить большее количество циклов заряд-разряд, чем современные литиево-кобальтовые аккумуляторы, что делает их использование более экономичным.

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В ближайшее время ученые планируют разработать более емкие аккумуляторы, расширить диапазон температур и перейти к созданию коммерчески выгодных образцов.