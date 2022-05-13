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Омские ученые создали устройства для поиска места замыкания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОмГТУ

Ученые ОмГТУ создали устройство ля определения места возникновения замыкания в распределительных сетях региона, это позволит быстрее вернуть электричество жителям при аварийном отключении, сообщает вуз.

«Все это делается вручную – попеременно диспетчер отключает каждую секцию, а их на одной секции шин подстанции порядка 10, далее бригада электромонтеров выезжает на место, осуществляет визуальный осмотр и устраняет проблему. На это уходит большое количество времени», — рассказал доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ОмГТУ Владимир Ощепков.

Благодаря изобретению станет возможным быстро определить место замыкания – это произойдет автоматически – и значительно сократить перерыв в электроснабжении потребителей. Еще одна важная функция устройства – передача данных на диспетчерский пункт. Оно может сигнализировать об аварии на линии даже на необслуживаемых подстанциях»

По мнению ученого, он обладает неоспоримым преимуществом перед аналогами – определить расстояние до места замыкания он может с точностью до 50 метров. Незаменимым помощником станет разработка и в условиях труднодоступной местности при значительной протяженности воздушной линии.

Стоимость изобретения – около одного миллиона рублей. На него получен сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза об электромагнитной совместимости технических средств и безопасности высоковольтного оборудования.

Реальные испытания прибора, хоть и созданные искусственно, политехники совместно со специалистами ПАО «Россети Сибирь» провели осенью прошлого года. В ближайшее время он будет передан в эксплуатацию на подстанцию в село Петровка Омского района, далее последует его опытная эксплуатация, которая продлится три года.

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