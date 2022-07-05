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ФАС обязала Google вернуть оплату приложений в Google Play

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная антимонопольная служба логотип
Фото: © ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание, что Google навязывает разработчикам приложений невыгодные условия договора и обязала ее разрешить использовать не только собственную платежную систему Google Play, но и другие способы оплаты.

ФАС установила, что Google навязывает использование собственной платежной системы и удаляет продукты разработчиков, попытавшихся обойти это ограничение. В действиях медиагиганта усматривается злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщается на сайте ведомства.

Использование платежной системы Google закреплено правилами платформы Google Play, а сторонние сервисы оплаты запрещены для интеграции. В случае нарушения приложения удаляют из маркетплейса или блокируют их обновление. 

ФАС выдала Google предупреждение с рекомендациями в месячный срок изменить правила платформы Google Play и разрешить разработчикам внедрять любые способы оплаты. В противном случае в отношении компании будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

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А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...

Alhazred

Да поди снова на даче умирает в пахоте.. Желудок превыше всего))) Но не исключено, что черный воронок...