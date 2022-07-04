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Начался дефицит запчастей для Samsung и Huawei

Источник:
Sibnet.ru
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Разбитый дисплей смартфона
Фото: © Laura Rivera / Unsplash License

Российские сервисные центры столкнулись с нехваткой комплектующих для ремонта смартфонов Samsung и Huawei. Дефицит коснулся прежде всего дисплеев и аккумуляторов.

Из-за прекращения поставок Samsung и Huawei возник дефицит деталей и ремонт смартфона в авторизованных сервисных центрах может затянуться на неделю, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей СЦ и экспертов рынка.

«Учитывая, что и Samsung, и Huawei сейчас официально не поставляются в Россию, у АСЦ возникли проблемы с деталями для них. Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — сообщил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Источники на рынке сообщают, что комплектующие по-прежнему поставляются в Россию, но время доставки затягивается из-за проблем с логистикой.

Российские сервисы пустили старую электронику на запчасти

Российское представительство Huawei отказалось от комментариев. Пресс-служба Samsung сообщила, что сервисные центры работают в обычном режиме, но не прояснила ситуацию с нехваткой деталей.

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Топ комментариев

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

pepelmetal

Нужно бить калибрами по Банковой в киеве, уже давно нужно!

Asd10

Сразу это у тебя на приборе с кнопочкой получается. Не все измеряется в золоте.