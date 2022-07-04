Российские сервисные центры столкнулись с нехваткой комплектующих для ремонта смартфонов Samsung и Huawei. Дефицит коснулся прежде всего дисплеев и аккумуляторов.

Из-за прекращения поставок Samsung и Huawei возник дефицит деталей и ремонт смартфона в авторизованных сервисных центрах может затянуться на неделю, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей СЦ и экспертов рынка.

«Учитывая, что и Samsung, и Huawei сейчас официально не поставляются в Россию, у АСЦ возникли проблемы с деталями для них. Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — сообщил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Источники на рынке сообщают, что комплектующие по-прежнему поставляются в Россию, но время доставки затягивается из-за проблем с логистикой.

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Российское представительство Huawei отказалось от комментариев. Пресс-служба Samsung сообщила, что сервисные центры работают в обычном режиме, но не прояснила ситуацию с нехваткой деталей.