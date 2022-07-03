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Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ЦСКА

Обладатель Кубка Гагарина вратарь Иван Федотов подал жалобу в суд на решение военкомата о призыве на воинскую службу, сообщил его адвокат Алексей Пономарев.

Ранее стало известно, что 25-летний Федотов был задержан в Санкт-Петербурге. По информации СМИ вратарь подозревается в уклонении от службы в армии. Как сообщил Пономарев ТАСС, хоккеисту стало плохо в военкомате и его отправили в госпиталь.

«Ивана должны были отпустить либо направить в гражданскую больницу, поскольку он не является военнослужащим. Но как я понимаю, сотрудники военкомата заявление в суд игнорируют и считают, что он является военнослужащим, поэтому отправили его в госпиталь. Дальше суд должен назначить по этому вопросу судебное заседание», — сказал Пономарев.

По его словам, «мероприятия, связанные с призывом, проходят совершенно иным образом». «Вся эта история затеяна, чтобы оказать на него давление», добавил адвокат.

Пономарев рассказал, что хоккеист продолжает проходить обследование, «Он почему-то находится в Первом военно-морском клиническом госпитале. Туда не пускают ни меня как адвоката, ни родителей, врачи отказываются вести какие-либо переговоры, ссылаясь на занятость. Там постоянно присутствуют сотрудники военной полиции», — сообщил адвокат.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» 7 мая объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта. Соглашение с ЦСКА у вратаря истекло в конце апреля.

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