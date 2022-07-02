Хоккеиста сборной России заподозрили в уклонении от службы в армии

Вратарь сборной России по хоккею и клуба ЦСКА Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению от уклонения от службы в армии, в военкомате он почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

О задержании Федотова сообщили несколько СМИ и телеграм-каналов. Корреспондент «Матч ТВ» Анна Андронова в этот момент была вместе с хоккеистом. По ее словам, в процедуре участвовали около 10 человек, двое были в масках и камуфляже. На вопросы журналистки они в грубой форме отказались отвечать.

По данным «Фонтанки», просьба задержать спортсмена поступила в главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из военной прокуратуры, где заявили «Фонтанке», что «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии».

Хоккеиста доставили в военкомат, где он почувствовал себя плохо. Ему вызвали «скорую» и увезли в одну из городских больниц.

В конце апреля Федотов сообщил, что в следующем сезоне будет выступать в НХЛ за «Филадельфию Флайерз». Контракт вратаря с ЦСКА закончился 1 мая, а спустя шесть дней игрок подписал соглашение с «Филадельфией».

Федотов играл за ЦСКА с 2021 года. Благодаря его надежной игре клуб взял Кубок Гагарина. В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпиады в Пекине.