Xiaomi выпустит Pro-версию фитнес-браслета Mi Band 7, трекер получит увеличенный экран и профессиональные функции для занятий спортом и отслеживания показателей организма.

Тизер-ролик с демонстрацией нового смарт-браслета Mi Band 7 Pro появился в официальном аккаунте Xiaomi в китайской соцсети Weibo.

«Впервые задумайтесь о моде на большой прямоугольный экран. Новинка впервые получит приставку "Pro", обеспечивая более профессиональный опыт в области спорта и здоровья», — написано в сообщении под роликом.

Дисплей новинки будет шире и по размерам сопоставим с некоторыми умными часами. Увеличенный дисплей сделает более удобным просмотр уведомлений и взаимодействие с интерфейсом браслета.

В качестве профессиональной функции для спортсменов стоит ожидать наличие GPS, отсутствующего в младших версиях. Он позволит вычислять геопозицию и считывать показатели без подключения к смартфону.

Официальная презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7 Pro состоится на специальном мероприятии 4 июля. Там же будет показан новый флагманский смартфон Xiaomi 12S с камерой Leica.