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Xiaomi анонсировала фитнес‑браслет Mi Band 7 Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi выпустит Pro-версию фитнес-браслета Mi Band 7, трекер получит увеличенный экран и профессиональные функции для занятий спортом и отслеживания показателей организма.

Тизер-ролик с демонстрацией нового смарт-браслета Mi Band 7 Pro появился в официальном аккаунте Xiaomi в китайской соцсети Weibo. 

«Впервые задумайтесь о моде на большой прямоугольный экран. Новинка впервые получит приставку "Pro", обеспечивая более профессиональный опыт в области спорта и здоровья», — написано в сообщении под роликом.

Дисплей новинки будет шире и по размерам сопоставим с некоторыми умными часами. Увеличенный дисплей сделает более удобным просмотр уведомлений и взаимодействие с интерфейсом браслета. 

В качестве профессиональной функции для спортсменов стоит ожидать наличие GPS, отсутствующего в младших версиях. Он позволит вычислять геопозицию и считывать показатели без подключения к смартфону.

Официальная презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7 Pro состоится на специальном мероприятии 4 июля. Там же будет показан новый флагманский смартфон Xiaomi 12S с камерой Leica.

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Топ комментариев

Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

GammiPluh

какой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой

Alhazred

Может Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))

Иркут 69

Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...