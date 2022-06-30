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Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G

Источник:
Sibnet.ru
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Вышка с антеннами сотовой связи
Фото: © Jeremy Bezanger / Unsplash License

Российские операторы связи освободили частоты 3,4-3,8 ГГц, использовавшиеся для интернет-доступа по технологии WiMAX, сообщило Минцифры в официальном телеграм-канале.  

«Для абонентов ничего не изменится, связь и интернет останется на прежнем уровне, так как речь идет об устаревших технологиях, которые никак не влияют на конечного пользователя», — говорится в сообщении.

Диапазон освобожден по решению Госкомиссии по радиочастотам, поскольку большинство крупных компаний уже не использовали его.  

WiMAX — 4G стандарт мобильной связи. В России его полностью вытеснил LTE, поэтому диапазон решено освободить. Это никак не повлияет на качество связи и не связано с внедрением 5G в стране, для сетей нового поколения выбран диапазон 4,8-4,9 ГГц.

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Топ комментариев

Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

GammiPluh

какой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой

Иркут 69

Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...

Alhazred

Может Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))