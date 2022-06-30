Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G

Российские операторы связи освободили частоты 3,4-3,8 ГГц, использовавшиеся для интернет-доступа по технологии WiMAX, сообщило Минцифры в официальном телеграм-канале.

«Для абонентов ничего не изменится, связь и интернет останется на прежнем уровне, так как речь идет об устаревших технологиях, которые никак не влияют на конечного пользователя», — говорится в сообщении.

Диапазон освобожден по решению Госкомиссии по радиочастотам, поскольку большинство крупных компаний уже не использовали его.

WiMAX — 4G стандарт мобильной связи. В России его полностью вытеснил LTE, поэтому диапазон решено освободить. Это никак не повлияет на качество связи и не связано с внедрением 5G в стране, для сетей нового поколения выбран диапазон 4,8-4,9 ГГц.