Операторов заставили убрать вышки сотовой связи из учебных заведений

Операторов сотовой связи в нескольких регионах попросили убрать оборудование с территории образовательных учреждений, ссылаясь на санитарные требования Роспотребнадзора для школ. Подобные мероприятия приводят к деградации услуг связи.

Санитарные правила, установленные в 2021 году, прямо запрещают установку оборудования на территории школ, но от операторов требуют демонтировать вышки сотовой связи и у других учебных заведений, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

«Мы сталкиваемся с такими требованиями во многих регионах: например, в Санкт-Петербурге и в Приморском крае на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где во время проведения Дальневосточного экономического форума от операторов требуют оказания качественных услуг связи», — прокомментировали ситуацию в МТС.

Представитель Tele2 Дарья Колесникова сообщила, что демонтаж оборудования на территории Дальневосточного федерального университета приведет к ухудшению качества связи. Такая же ситуация ожидается в Сочи у центра «Сириус» и в казанском «Иннополисе».

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Операторы отметили, что в некоторых регионах образовательные учреждения представляют собой наиболее подходящие места для размещения вышек, а демонтаж и установка новых передатчиков приводят к дополнительным затратам, что недопустимо в условиях санкционного давления на страну.