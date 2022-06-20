Минцифры отказалось блокировать YouTube и наказывать за VPN

Правительство не планирует блокировать YouTube и наказывать за использование VPN при получении доступа к запрещенным на территории России ресурсам.

Руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правительство в настоящее время не рассматривает введение наказания за использование VPN.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — цитирует РБК Шадаева.

Глава Минцифры прокомментировал слухи о возможной блокировке YouTube на территории России. Он сообщил, что таких планов нет и в стране нужно создавать собственную конкурентоспособную платформу.

«Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моём понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем», — прокомментировал Шадаев.

Пять бесплатных VPNсервисов для компьютеров и смартфонов

После начала спецоперации на Украине Роскомнадзор заблокировал некоторые популярные зарубежные соцсети за распространение недостоверной информации и призывы к насилию в отношении к российским военным.

SIBNET.RU В TELEGRAM