Почта Gmail протестирует новый дизайн вопреки желанию пользователей

Google автоматически включит новое оформление Gmail пользователям, ранее отказавшимся от него. Это требуется для оценки дизайна с наиболее критической точки зрения.

Почтовый сервис Gmail приступил к тестированию нового интерфейса почты на добровольцах в феврале, теперь наступает следующий этап — автоматическое включение нового интерфейса на основе отказа, сообщается в блоге Google. То есть дизайн увидят отказавшиеся от него ранее пользователи.

Возможность вернуться к старому оформлению почты пока останется. Новый интерфейс предоставляет более лаконичный подход к организации писем и возможность подключения приложений к панели инструментов слева.

Тестирование на отказавшихся пользователях требуется для оценки реакции на новое оформление. Google проверит приемлемость изменений и анализирует ее на основе количества возвращений к старому интерфейсу и объема жалоб в службу поддержки.

Чтобы перейти к старому оформлению, нужно нажать на пиктограмму шестеренки, выбрать «Быстрые настройки» и кликнуть «Вернуться к оригинальному оформлению Gmail».