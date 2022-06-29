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Почта Gmail протестирует новый дизайн вопреки желанию пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Google автоматически включит новое оформление Gmail пользователям, ранее отказавшимся от него. Это требуется для оценки дизайна с наиболее критической точки зрения.

Почтовый сервис Gmail приступил к тестированию нового интерфейса почты на добровольцах в феврале, теперь наступает следующий этап — автоматическое включение нового интерфейса на основе отказа, сообщается в блоге Google. То есть дизайн увидят отказавшиеся от него ранее пользователи.

Возможность вернуться к старому оформлению почты пока останется. Новый интерфейс предоставляет более лаконичный подход к организации писем и возможность подключения приложений к панели инструментов слева.

Тестирование на отказавшихся пользователях требуется для оценки реакции на новое оформление. Google проверит приемлемость изменений и анализирует ее на основе количества возвращений к старому интерфейсу и объема жалоб в службу поддержки.

Новый интерфейс почты Gmail
Фото: © Google

Чтобы перейти к старому оформлению, нужно нажать на пиктограмму шестеренки, выбрать «Быстрые настройки» и кликнуть «Вернуться к оригинальному оформлению Gmail».

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Alhazred

Тебе не надоело быть капитаном Очевидность? Вот ты нудный)))

Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

CaRdan

Она в 2003-ем уже себя показала, когда США ввели войска в Ирак

Kam1kadze

Уже традиция звать Петрушку на различные заседания, в обеденный перерыв веселит их своими перлами