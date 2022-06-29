Обновленный браузер Firefox удалит из URL параметры отслеживания

Функция удаления параметров просмотра из URL-адресов появилась в версии браузера Mozilla Firefox 102. Обычно они используются для отслеживания действий пользователей на сайтах и маркетинговых исследований.

Большинство компаний используют специальные запросы для отслеживания кликов, переходов и другой активности на ресурсах. Например, в адресе «https://www.primer.ru/?fbclid=IwAR4HesRZLT» вся информация после вопросительного знака не имеет значения для посетителя сайта, а предназначена для анализа посещаемым ресурсом.

В версии Firefox 102 браузер получил возможность удаления параметров запросов различными сайтами, в особенности это касается отслеживания путей переходов пользователей и кликов. При переходе по ссылке с запрещенным параметром он просто удалит его, оставив «чистый» адрес страницы.

Как отключить уведомления в Google Chrome

Чтобы включить новую опцию, нужно перейти в настройки браузера, выбрать «Приватность и защита» и установить маркер в положение «Строгая». Данный параметр отключит обнаружение большинством рекламных трекеров. В режиме инкогнито новая опция не работает.

SIBNET.RU В TELEGRAM