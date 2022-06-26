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Как отключить уведомления в браузере Google Chrome

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип браузера Google Chrome
Фото: © Sibnet.ru

Назойливая система уведомлений присутствует на многих сайтах и иногда пользователи случайно или по незнанию разрешают получение сообщений от ресурсов. Они могут быть полезными, или же, наоборот, раздражать или даже вводить в заблуждение.

Чтобы отключить уведомления в Google Chrome, нужно перейти в «Еще» (меню «три точки»), «Настройки», далее в раздел «Конфиденциальность и безопасность» и выбрать «Настройки сайта». В открывшемся окне кликнуть на «Уведомления».

Настройка уведомлений в Google Chrome

Здесь можно настроить уведомления для конкретных сайтов, выбрать их режимы или вовсе отключить получение сообщений от всех ресурсов, выбрав «Запретить сайтам отправлять уведомления». В любой момент настройку можно включить обратно.

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