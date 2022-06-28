Полноценная версия Android 13 выйдет в октябре

Google выпустит первую стабильную версию мобильной операционной системы Android 13 в октябре 2022 года. Точная дата релиза пока не называется.

Samsung выпустит обновление оболочки One UI 5.0 для Android 13 в октябре — это говорит о том, что операционная система получит к тому моменту официальный релиз и покинет стадию бета-тестирования, сообщает портал SamMobile со ссылкой на собственные источники в компании.

Google анонсировал четыре бета-версии Android 13 перед полноценным релизом, на текущий момент выпущена уже третья, достигшая стабильности, версия. Samsung планирует тестирование One UI 5.0 во второй половине июля, что может быть доказательством выхода последней беты Android в это же время.

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Android 13 — новая версия операционной системы для смартфонов, находящаяся на этапе бета-тестирования с апреля 2022 года. Стабильность платформы достигнута в июне, что означает переход Google к завершающей стадии и позволяет разработчикам создавать софт и игры для новой ОС.