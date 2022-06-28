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Полноценная версия Android 13 выйдет в октябре

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон в руках
Фото: © Jonas Leupe / Unsplash License

Google выпустит первую стабильную версию мобильной операционной системы Android 13 в октябре 2022 года. Точная дата релиза пока не называется.

Samsung выпустит обновление оболочки One UI 5.0 для Android 13 в октябре — это говорит о том, что операционная система получит к тому моменту официальный релиз и покинет стадию бета-тестирования, сообщает портал SamMobile со ссылкой на собственные источники в компании.

Google анонсировал четыре бета-версии Android 13 перед полноценным релизом, на текущий момент выпущена уже третья, достигшая стабильности, версия. Samsung планирует тестирование One UI 5.0 во второй половине июля, что может быть доказательством выхода последней беты Android в это же время.

Google выпустил обновляемую в реальном времени карту

Android 13 — новая версия операционной системы для смартфонов, находящаяся на этапе бета-тестирования с апреля 2022 года. Стабильность платформы достигнута в июне, что означает переход Google к завершающей стадии и позволяет разработчикам создавать софт и игры для новой ОС.

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...

Nik3316

"скажи чучело или я тебе..." ахахахаха ну правдо чучело))))))) ну д.... (с.) Лаврова )))))))))))))