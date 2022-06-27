Панарин рассказал о психическом расстройстве

Российский форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством.

«У меня ОКР, знаете про такое расстройство? У нас каждый день новые взгляды на мир», — сказал Панарин в интервью «Матч ТВ».

По его словам, именно поэтому он ушел из соцсетей, хотя раньше «часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся — локти на коленках отпечатались», и стал пользоваться кнопочным телефоном.

Панарин добавил, что игроки в команде жалуются, что его нет в общих чатах. «Райан Ривс скоро мне купит телефон, потому что я у него стреляю, Алисе позвонить. В Америке 3G отключили, и моя Nokia в некоторых городах не ловит», — поделился он.

В прошедшем регулярном чемпионате 30-летний Панарин набрал 96 очков в 75 матчах. Он занял 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги. В плей-офф «Нью-Йорк Рейнджерс» дошел до полуфинала, где уступил «Тампе».

Обсессивно-компульсивное расстройство — психическое расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий.