НАВЕРХ

Панарин рассказал о психическом расстройстве

Источник:
Sibnet.ru
181 0
Фото: © соцсети Артемия Панарина

Российский форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством.

«У меня ОКР, знаете про такое расстройство? У нас каждый день новые взгляды на мир», — сказал Панарин в интервью «Матч ТВ».

По его словам, именно поэтому он ушел из соцсетей, хотя раньше «часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся — локти на коленках отпечатались», и стал пользоваться кнопочным телефоном.

Панарин добавил, что игроки в команде жалуются, что его нет в общих чатах. «Райан Ривс скоро мне купит телефон, потому что я у него стреляю, Алисе позвонить. В Америке 3G отключили, и моя Nokia в некоторых городах не ловит», — поделился он.

В прошедшем регулярном чемпионате 30-летний Панарин набрал 96 очков в 75 матчах. Он занял 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги. В плей-офф «Нью-Йорк Рейнджерс» дошел до полуфинала, где уступил «Тампе».

Обсессивно-компульсивное расстройство — психическое расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий.

Еще по теме
«Колорадо» с Ничушкиным выиграл Кубок Стэнли
КХЛ выбрала дату начала нового сезона
КХЛ предложили новый вариант проведения чемпионата
Омский «Авангард» начнет тренировки на новой арене уже летом
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
68
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
46
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
39
Лавров заявил, что Запад собирает коалицию для войны с Россией
35
Little Big покинули Россию
33
Путин не забыл о прямой линии