Самозанятым пообещали налоговый вычет на покупку жилья

Группа депутатов и сенаторов внесут в Госдуму законопроект, предполагающий предоставление самозанятым налогового вычета при покупке недвижимости, сообщил зампреда комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.
«Возможность самозанятым воспользоваться имущественным вычетом — крайне важная мера по поддержке работающих граждан. Надо, чтобы работящий человек в России выходил из гаражей, из тени. Работал "в белую"», — сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По словам Абрамова, причиной разработки законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан, число которых в России постоянно растет.
У данной категории граждан есть запрос на получение такой льготы и ее появление позволит популяризировать статус самозанятых, отметил Абрамов.
Nik3316печально что ты думаешь убрать его санкциями...
UynachalnicaВот, я писал в теме о том, что Путин поздравил выпускников об этом, а коммент удалили. Теперь новость...
mogaleksejкредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"
UynachalnicaВ 80 лет пособие по безработице? И сколько инвалидов 1 группы доживает до 80-ти, чтобы у некоторых хватало...