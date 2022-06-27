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Самозанятым пообещали налоговый вычет на покупку жилья

Источник:
зампреда комитета СФ по экономической политике Ивана Абрамова
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Фото: © Sibnet.ru

Группа депутатов и сенаторов внесут в Госдуму законопроект, предполагающий предоставление самозанятым налогового вычета при покупке недвижимости, сообщил зампреда комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

«Возможность самозанятым воспользоваться имущественным вычетом — крайне важная мера по поддержке работающих граждан. Надо, чтобы работящий человек в России выходил из гаражей, из тени. Работал "в белую"», — сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам Абрамова, причиной разработки законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан, число которых в России постоянно растет.

У данной категории граждан есть запрос на получение такой льготы и ее появление позволит популяризировать статус самозанятых, отметил Абрамов.

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