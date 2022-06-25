Китай представит самую быструю в мире зарядку

Неназванный китайский производитель разработает зарядку для смартфонов мощностью 240 Вт, сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в социальной сети Weibo.

Предположительно, зарядка-рекордсмен будет использоваться брендом Oppo для своего нового флагманского смартфона. Еще в феврале 2022 года Oppo объявила, что разработала технологию зарядки SuperVOOC мощностью 240 Вт.

На тот момент технология использовалась в качестве прототипа, однако уже тогда она могла зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч всего за девять минут. По всей видимости, производитель планирует коммерческий старт разработки.

Сейчас рекордсменами по мощности зарядки являются смартфоны Realme GT Neo 3 и OnePlus 10R. Новинки предлагают заряжать устройство с помощью 150-ватной зарядки.

Кроме этого, в ближайшее время планируется выпуск флагмана iQOO 10 Pro, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 200 Вт — смартфон сможет заряжаться до 100 % всего за 12 минут.