Google упростил доступ к паролям на Android

Встроенный менеджер паролей сохраняет данные для входа в учетные записи приложений Android и сайтов, посещаемых через Google Chrome. До недавнего времени в случае необходимости просмотреть логины и пароли нужно было использовать компьютер либо лезть в дебри настроек, но разработчики упростили к ним доступ.

Начиная с версии 22.18 сервисы Google Play позволяют поместить ярлык «Диспетчера паролей» на рабочий стол. Для этого нужно перейти в системные настройки смартфона и перейти к параметрам конфиденциальности внизу списка.

Там следует выбрать «Автозаполнение от Google», перейти в «Пароли», «Настройки» и нажать на кнопку «Добавьте ярлык на главный экран». После этого значок появится на рабочем столе смартфона.

Упрощение доступа к учетным данным лишает необходимости устанавливать сторонние менеджеры паролей, способные привести к утечке конфиденциальной информации.