Ведомства получат конструктор на «Госуслугах»

Ведомства получили визуальный конструктор услуг на портале «Госуслуги». Это позволит ускорить, упростить и сделать более доступными электронные сервисы.

Поставщики услуг получили конструктор сервисов на «Госуслугах», позволяющий быстро собирать и публиковать новые услуги, сообщается на сайте Минцифры.

«Смысл визуального конструктора услуг заключается в самостоятельном выводе ведомством своих сервисов на Госуслугах. Конструктор позволяет проектировать услугу на основе стандартных элементов по "принципу лего"», — сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Окунев.

Окунев отметил, что сроки оказания услуг при использовании нового конструктора выросли в три раза по сравнению со стандартным подходом к сервису.

Стандартный подход к работе сервисов на госуслугах заключается в формировании нормативных актов, затем проектируются форматы и продумываются данные, а на финальном этапе создается фронтальное меню для пользователя.

Конструктор работает в обратном порядке. Сначала разрабатывается фронтенд исходя из потребностей пользователей, затем подбирается вид сведений, необходимых для предоставления сервиса, а на конечном этапе услуга фиксируется в нормативно-правовых актах. Такой подход значительно ускоряет работу.

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В визуальном конструкторе работает уже более 40 ведомств, с его помощью на портал «Госуслуг» вывели уже 7 сервисов. Например, с его помощью создана отправка уведомлений МЧС о выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий.

К испытаниям сервиса присоединились Ямало-Ненецкий автономный округ, Оренбургская, Тульская и Новосибирская области. Первые региональные проекты, разработанные с его помощью, появятся в июле 2022 года.