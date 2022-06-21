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Фигуристка Загитова проведет боксерский поединок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова, в последнее время увлекшаяся боксом, выступит в показательном поединке.

Загитова в мае начала рассказывать в социальных сетях, что занимается боксом. Она публиковала видео с тренировок и после них. На последней фотографии она позирует в боксерских перчатка. «Готовлюсь к чему-то новому» — подписан снимок.

Тренер Александр Жулин в комментарии «Чемпионату» понадеялся, что против Загитовой не выпустят Емельяненко. А комментатор Дмитрий Губерниев сказал Sport24, что мечтает, чтобы соперницей фигуристки была Ольга Бузова.

Российские фигуристки нередко пробуют себя в других активностях. Евгения Медведева и Александра Трусова увлеклись стрип-пластикой. А Трусова еще поучаствовала в соревнованиях по прыжкам в длину.

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Сейчас она учится в РАНХиГС и дважды была ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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