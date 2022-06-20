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Спутники Илона Маска помешали работе астрономов

Источник:
Sibnet.ru
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Группировка спутников Starlink на ночном небе
Фото: © Anastasiia Moskalenko / Unsplash License

Новые спутники SpaceX Starlink мешают астрономическим исследованиям. Околоземные аппараты стали ярче и их свет может испортить снимки космического пространства.

Астроном из Мичиганского университета Пэт Сэйцер сообщил на собрании Американского астрономического сообщества, что новые спутники Starlink стали ярче предыдущего поколения и превышают рекомендуемые параметры излучаемого света, передает SpaceNews

Яркость космических тел измеряется в звездных величинах. Астрономы рекомендуют использовать аппараты, излучающие не более 7 единиц, чтобы не мешать космическим исследованиям. Предыдущее поколение спутников VisorSats испускали свет с мощностью в 6,5 звездных величин, а новое стало ярче более чем на 0,5 и превышает рекомендуемые учеными параметры.

Вице-президент SpaceX Патрисия Купер сообщила, что разработчики не ожидали столь высокого уровня яркости спутников и уже занимаются решением проблемы.

«Мы, конечно, знали, что это новый дизайн космического корабля в новой архитектуре, но уровень яркости и видимости стал для нас неожиданностью», сообщила Купер. Она уточнила, что в повышенной отражающей способности «виноваты» новые солнечные батареи аппаратов.

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Starlink — глобальная спутниковая система компании SpaceX, созданная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. В планах компании запустить на орбиту от 12 тысяч до 42 тысяч спутников, на текущий момент запущено около 2,5 тысяч.


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Хайтек #Техника #Космос
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.