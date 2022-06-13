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Аппарат Perseverance приступил к поиску жизни на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Марсоход Perseverance приступил к поиску внеземной жизни на Красной планете, для этого аппарат начнет отбор грунтовых проб.

Первой локацией для исследований станет скала в дельте исчезнувшей реки в кратере Джезеро. Исследователи считают, что миллиарды лет назад в этой местности текла полноводная река, пишет Nature.

На Земле в речных отложениях присутствует множество микроорганизмов. Если на Марсе существовала жизнь, то на месте исчезнувшей реки тоже должны найтись ее следы, уверены ученые.

Часть данных марсоход будет передавать в течение нескольких месяцев дистанционно. После 2033 года образцы марсианского грунта планируется доставить на Землю.

Планируется, что марсоход будет курсировать по дельте бывшей марсианской реки. Всего он сможет собрать 43 пробы, поэтому исследователям предстоит тщательно выбирать подходящие места для отбора грунта.

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