WhatsApp получил новые функции

Разработчики WhatsApp представили обновление мессенджера, теперь в популярной программе появилась функция приглушения звука участников групповых вызовов.

Во время групповых вызовов пользователи могут отключать звук других участников. Это может быть очень полезно, когда кто-то из собеседников забыл отключить микрофон.

Функция будет доступна каждому участнику общения, пишет портал FoneArena. Также у участников группового созвона появится возможность отправлять друг другу личные сообщения.

В WhatsApp также добавили специальное уведомление, которое будет показываться всем участникам группового чата, когда к ним присоединится новый пользователь.