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Названы лучшие доступные смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Google

Лучшие смартфоны среднего сегмента выбрали эксперты портала Engadget. Они также назвали победителей в отдельных категориях.

В категории «Лучший Android-смартфон среднего класса» победил Google Pixel 5a 5G. При стоимости в 450 долларов Pixel 5a 5G оснащен лучшими камерами среди конкурентов, которые обеспечивают флагманское качество снимков.

В качестве других преимуществ бюджетного смартфона от Google называются его аккумулятор емкостью 4680 мАч, поддержка 5G, защита от воды и пыли по стандарту IP67, а также оперативные обновления на новые версии Android.

Впрочем, у победителя есть и недостатки — устаревший чипсет Snapdragon 765G, а также экран с частотой обновления изображения 60 Гц, отмечают эксперты тематического портала.

Лучшим iPhone в среднем сегменте по версии Engadget называется iPhone SE третьего поколения. Это самый быстрый смартфон, который можно купить менее чем за 600 долларов.

Из недостатков — устаревший IPS-дисплей, который не сможет обеспечить глубокий черный цвет. Кроме того, экран iPhone SE имеет большие рамки и в целом его дизайн можно считать устаревшим.

Самые доступные

Смартфоном среднего класса с лучшим экраном по версии Engadget был признан Samsung Galaxy A53 5G. Новинка от Samsung оснащена 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с поддержкой частотный обновления 120 Гц.

Лучшим среди бюджетных смартфонов до 200 долларов эксперты посчитали OnePlus Nord N200. Смартфон оснащен дисплеем с частотой 90 Гц, имеет поддержку 5G, а также большую батарею емкостью 5000 мАч.

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Sergej86

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Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили