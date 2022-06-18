Названа цена подписки Telegram Premium

Стоимость подписки Telegram Premium составит 449 рублей в месяц, соответствующая информация появилась в App Store на страничке мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров в начале июня объявил, что в приложении появится платная подписка Telegram Premium. По его словам, введение новых возможностей только за деньги связано с техническими ограничениями.

По его словам, все существующие функции мессенджера останутся бесплатными, также в будущем появится еще множество новых бесплатных функций. При этом премиальная подписка обеспечит дополнительные функции и увеличенную скорость.

Telegram Premium позволит пользователю отключить встроенную рекламу, загружать файлы весом до 4GB вместо 2GB, появится возможность расшифровки голосовых сообщений, архивации всех новых диалогов и ряд других возможностей.