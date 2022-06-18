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Названа цена подписки Telegram Premium

Источник:
«Код Дурова»
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Фото: © Yuri Samoilov

Стоимость подписки Telegram Premium составит 449 рублей в месяц, соответствующая информация появилась в App Store на страничке мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров в начале июня объявил, что в приложении появится платная подписка Telegram Premium. По его словам, введение новых возможностей только за деньги связано с техническими ограничениями.

По его словам, все существующие функции мессенджера останутся бесплатными, также в будущем появится еще множество новых бесплатных функций. При этом премиальная подписка обеспечит дополнительные функции и увеличенную скорость.

Telegram Premium позволит пользователю отключить встроенную рекламу, загружать файлы весом до 4GB вместо 2GB, появится возможность расшифровки голосовых сообщений, архивации всех новых диалогов и ряд других возможностей.

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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

krasprol

А не рановато ли по "путинским местам"? Похоже на глубочайший прогиб.

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?