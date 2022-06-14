Российских операторов оставили без частот для 5G

Минцифры на год продлит радиовещательным сетям аренду частот в диапазонах 175–230 МГц и 470–790 МГц. На этих частотах продолжится аналоговое телевещание, хотя ранее на частотах 470–790 МГц предполагалось запустить сети 5G.

Радиочастоты в диапазоне 700 МГц необходимы не только для развития 5G, но и для расширения покрытия существующих сетей LTE. Этот диапазон необходим сотовым операторам для расширения зон покрытия вдоль региональных и федеральных автотрасс, пишет «Коммерсантъ».

Примечательно, что проект по переводу эфирного ТВ в цифровой формат завершился еще в 2019 году, однако «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» пока не отказывается от поддержки устаревшего формата телерадиовещания.

Аналитики отмечают, что из-за запрета поставок базовых станций и решения Минцифры внедрение сетей 5G может быть отложено на несколько лет. Так, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков прогнозирует, что новый формат может быть запущен не ранее 2025 года.