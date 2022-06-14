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Российских операторов оставили без частот для 5G

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Минцифры на год продлит радиовещательным сетям аренду частот в диапазонах 175–230 МГц и 470–790 МГц. На этих частотах продолжится аналоговое телевещание, хотя ранее на частотах 470–790 МГц предполагалось запустить сети 5G.

Радиочастоты в диапазоне 700 МГц необходимы не только для развития 5G, но и для расширения покрытия существующих сетей LTE. Этот диапазон необходим сотовым операторам для расширения зон покрытия вдоль региональных и федеральных автотрасс, пишет «Коммерсантъ».

Примечательно, что проект по переводу эфирного ТВ в цифровой формат завершился еще в 2019 году, однако «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» пока не отказывается от поддержки устаревшего формата телерадиовещания.

Аналитики отмечают, что из-за запрета поставок базовых станций и решения Минцифры внедрение сетей 5G может быть отложено на несколько лет. Так, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков прогнозирует, что новый формат может быть запущен не ранее 2025 года.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))