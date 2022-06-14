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Дуров обвинил Apple в замедлении веб‑приложений

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Apple на здании
Фото: zhang kaiyv / Unsplash License

Павел Дуров считает, что Apple намеренно замедляет работу сайтов и веб-приложений на своих устройствах и в браузере Safari. По его мнению, это делается для увеличения прибыли от загрузки софта с App Store.

Дуров (создатель мессенджера Telegram) утверждает, что браузерная версия мессенджера Telegram Web отлично работает на всех платформах за исключением iOS. Причинами этого он называет ограничения со стороны Apple.

«Мы подозреваем, что Apple, возможно, намеренно наносит ущерб своим веб-приложениям, чтобы заставить пользователей загружать больше собственных приложений, с которых Apple может взимать комиссию в размере 30%», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

В апреле разработчики Telegram Web представили список проблем браузера Safari, не позволяющих максимально продуктивно использовать веб-приложения. 

Ключевыми недостатками обозревателя назвали неудобное контекстное меню, самостоятельное изменение макета страницы на усмотрение обозревателя и автоматическое обновление страниц.

Браузер Safari не использует общепринятые кодеки, форматы видео и аудио, а его интерфейс и эффекты значительно медленнее тех, что используются в мобильных Chrome и Firefox. Это затрудняет качественную разработку онлайн-приложений.

Приложения Apple подорожают без разрешения

Дуров сообщил, что на ограничения со стороны Apple обратило внимание британское правление в сфере конкуренции (CMA). Ведомство запланировало исследование рынка мобильных браузеров.

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Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...