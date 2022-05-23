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Приложения Apple подорожают без разрешения

Источник:
Sibnet.ru
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Apple изменила политику подписочных приложений и сервисов App Store. Теперь при увеличения стоимости автоматической подписки деньги снимутся со счета пользователя без его разрешения.

Предыдущие правила ценовой политики предполагали согласие пользователя на оплату при повышении стоимости, если он не соглашался, то действие подписки останавливалось. Обновленные требования обязывают сервисы только уведомить о повышении цен и не требуют подтверждения платежа по новым ценам.

В качестве предотвращения злоупотребления такой политикой Apple ограничила списание второго платежа по повышенной цене. То есть, первый раз средства спишутся автоматически, а для второй оплаты потребуется разрешение пользователя.

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Повышать цены можно не чаще раза в год и не более чем на 5 долларов для ежемесячных подписок и на 50 долларов для годовых. Пользователи по-прежнему могут отменить оплату любых сервисов и отключить их при желании.

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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))